▼山梨県（甲府地方気象台・９日５時）【中・西部】晴れ【東部・富士五湖】晴れ時々くもり▼長野県（長野地方気象台・９日５時）【北部】くもり後時々晴れ【中部】くもり後晴れ【南部】晴れ▼新潟県（新潟地方気象台・９日５時）【下越】くもり時々雨か雪【中越】くもり時々雨か雪【上越】くもり一時雨か雪【佐渡】くもり時々雨▼富山県（富山地方気象台・９日５時）【東部】くもり【西部】くもり▼石川県（金沢地方気象台・９日５