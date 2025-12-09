福岡市博多区の福岡国税局で8日、学生を対象とした仕事の体験会が行われました。公務員を目指す学生に向けた一日仕事体験です。 ■八木菜月アナウンサー「こちらでは、仮の領収書などを学生たちが実際にチェックして、国税専門官の仕事を体験しています。」■学生「領収書を足した金額と、ここに書いてある金額が全然違っていて。」「『1』みたいな文字を『4』に書き換えていて。」参加した学生はまず、架空の会社の領収