【著者インタビュー】稲田豊史さん／『ぼくたち、親になる』／太田出版／1980円【本の内容】12人の「男親」と3人の「パートナーありの子なし男性」の計15人が、子どもを持ったこと、持っていないこと、その気持ちの変化や後悔、理由について、匿名を条件に本音を明かしたインタビュー集。稲田さんは「おわりに」でこう綴る。《彼らが直面している葛藤や作り上げた自意識は、決して特殊事例ではない。彼らの「トホホ自分語り」や