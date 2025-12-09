「竹内涼真がハマり役すぎる！」「勝男と鮎美が笑い合ってる姿を見るだけで泣ける……」「私だったらどうしていた？ と考えたくなるし、登場人物みんなが好きになる作品」「もう最終回、寂しい……。すでにロスかも」こんな声がSNSに溢れているTBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』が12月9日（火）に最終回を迎える。TVerの再生数は、平均視聴率19.9％を超えたTBS日曜劇場『VIVANT』を抜いて、TBSドラマ史上最高記録を更