不登校の子どもを前にすると、「学校に行ってほしい」と思う親は少なくない。受け入れたい気持ちはあっても、現実をなかなか認められず、つい叱ったり急かしたりしてしまうこともある。さらに父と母の気持ちや対応が違うと、その温度差に戸惑い、どう関わればよいか悩むこともある。こうした親の悩みに向き合い、具体的なアドバイスを届けているのが池添素さん。池添さんは40年以上にわたり、不登校の子どもとその親4000組以上に寄