モデルのＮｉｋｉが７日付で自身のインスタグラムを更新。バースデーショットを公開した。１０月１５日に２９歳の誕生日を迎えたＮｉｋｉは「＃Ｔｈａｎｋｙｏｕｆｒｉｅｎｄｓ」とハッシュタグを添え、タレントのすみれとの写真や東京タワーをバックに夜景を一望できる場所でケーキを持った写真などを複数枚アップした。この投稿にファンからは「可愛すぎ」「おめでとうございます」「素敵ですね」などのコメントが集まって