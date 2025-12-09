フリーアナウンサーの鷲見玲奈（３５）が７日付で自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。「すこーしだけ髪を切ってもらい、色もいい感じに。またしばらく伸ばしてみようかなー？と思っています！」とつづり、以前までのロングヘアから短くなった散髪後の写真をアップした。この投稿にファンからは「旦那羨ましい」「女神様降臨」「ショートもロングも似合う」「可愛い」「超綺麗」などの反応が集まっている。