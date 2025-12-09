俳優の塩野瑛久（30）が7日、TBS系連続ドラマ『未来のムスコ』（2026年1月スタート 毎週火曜 後10：00）の公式SNSに登場。来月の放送開始を前に、塩野の“パパ感”あふれるオフショットが公開された。【写真】「2人ともかわいい」“パパ感”あふれる子役との2ショットが公開された塩野瑛久原作は、『マルモのおきて』（2011年・フジテレビ）の脚本などで知られる阿相クミコ氏と、黒麦はぢめ氏による人気コミック「未来のムスコ