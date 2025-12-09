Ｍ！ＬＫの佐野勇斗（２７）が６日付でインスタグラムを更新。イメチェンした姿を公開した。「Ｍ！ＬＫツアー初日！ありがとう。髪色変更しました。よろしくお願いし滅」とつづり、以前までの金髪から茶髪に変わったショットをアップした。この投稿にファンからは「ビジュイイじゃん」「茶髪最高」「イケメンすぎ滅」「めっちゃ似合ってる」「カッコイイ」などのコメントが集まっている。