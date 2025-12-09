巨人の杉内俊哉投手コーチが８日、自身のインスタグラムに新規投稿。「スガコバ健在です！」とつづり、オリオールズからＦＡとなっている菅野智之投手、小林誠司捕手が並んだ写真を公開し、ファンの反響を呼んだ。「スガコバ」の愛称で巨人ファンに親しまれた同学年の名コンビ。長野氏、坂本ら豪華メンバーでのゴルフで、杉内コーチは脇谷コーチ、菅野、小林と同組だった。杉内コーチは小林の肩を持ち、菅野もその隣で穏やかな