9日午前7時7分ごろ、北海道、青森県、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.0と推定されます。この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。最大震度2を観測したのは、北海道の函館市、青森県の平内町、外ヶ浜町、野辺地町、