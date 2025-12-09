近年、発達障害のひとつとして『注意欠陥・多動症（ADHD）』や『自閉スペクトラム症（ASD）』は広く知られるようになりました。しかし『学習障害（LD）』はまだ理解が進んでいないのが現状です。そんな学習障害について、漫画家・イラストレーターのゆめのさんが、自身の体験を描いた作品『学習障害の苦しさについて』がX（旧Twitter）で話題を呼んでいます。【漫画】『学習障害の苦しさについて』（全編を読む）ゆめのさんは幼少