山下美夢有が8日、都内ホテルで行われたスポーツニッポンフォーラム『FOR ALL 2025』に出席した。【写真】初々しい！海外メジャー覇者2人の10代ショットスポーツニッポン新聞社が主催する、スポーツを通じて社会貢献並びに地域振興に寄与、または日本を元気づける顕著な働きをした個人・団体を表彰するもの。山下、車いすテニスで生涯ゴールデンスラムを達成した小田凱人選手がグランプリに選出。世界陸上男子110メートル障害で5