小祝さくらが7日、神奈川県横浜市のゴルフ5フラッグシップストア トレッサ横浜店で行われた、ウエアを契約するルコックスポルティフのイベントに登場した。左手首の手術後としては初めての公の場。およそ4カ月ぶりに姿を見せ、ファンとの交流を楽しんだ。【写真】小祝さくらがドレスアップしましたそこでは手術成功の報告や現在のリハビリの状況などが、自らの口で語られた。来年3月に見込まれる開幕戦「ダイキンオーキッドレディ