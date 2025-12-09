＜Qシリーズ（最終予選）5日目◇8日◇マグノリア・グローブGC（アラバマ州）◇フォールズC＝6643ヤード・パー71、クロッシングスC＝6664ヤード・パー72＞米国女子ツアーの来季出場権をかけたQシリーズは最終ラウンドが進行中。渋野日向子はハーフターンし、来季出場権の獲得圏内のトータル5アンダー・19位タイで折り返した。【写真】前日はすごい雨でした…渋野はクロッシングスC（CC）を10番からスタート。11番から連続バーディ