青森県八戸市で8日午後11時15分ごろ発生した震度6強の地震を受け、八戸市出身の京大大学院修了の芸人、九月が同日午後11時28分ごろ同X（旧ツイッター）を更新。「東北・北海道の皆さん、引き続き余震に警戒してください」と呼びかけた。地震は8日午後11時15分ごろ発生。青森県八戸市で震度6強の地震があった。震源は青森県東方沖で震源の深さは54キロ。地震の規模はマグニチュード（M）7・5。気象庁と内閣府は「北海道・三陸沖後発