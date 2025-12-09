9日午前6時52分頃、青森県東方沖を震源とするマグニチュード6.4の地震が発生し、青森県、岩手県で最大震度4を観測しました。この地震による津波の被害の心配はありません。地震の概要9日午前6時52分頃、青森県、岩手県で最大震度4を観測する地震が発生しました。震源地は青森県東方沖(北緯41.1度、東経143.3度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は6.4と推定されます。この地震による津波の被害の心配はありませ