米国債利回り（NY時間16:32）（日本時間06:32） 米2年債 3.577（+0.017） 米10年債4.166（+0.031） 米30年債4.809（+0.017） 期待インフレ率2.270（0.000） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。この日は米経済指標の発表もない中、利回りは上昇。ＥＣＢ理事の次の行動は利上げの可能性もという発言に、欧州債利回りが上昇し、その流れで米国債利回りも上昇。その