9日午前6時52分ごろ、青森県、岩手県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは6.4と推定されます。この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。最大震度4を観測したのは、青森県の平内町、八戸市、野辺地町、五戸町、それに青