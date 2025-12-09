グレープストーンが展開する｢東京ばな奈ワールド」は、2025年12月10日から21日まで「ポケモン東京ばな奈」を「HANAGATAYAグランスタ東京中央通路店 催事」で販売します。"ハート付きピカチュウ"を見つけたらいいことあるかも"ふわかわポケモンがいつでもいっしょ。ワクワクおやつタイム"がコンセプトの「ポケモン東京ばな奈」商品が、12月10日から21日までの期間中、JR東京駅に登場します。・ピカチュウ東京ばな奈「見ぃつけたっ」