午前6時52分頃青森県東方沖を震源とするやや強い地震がありました。青森県内で最大震度4を、県内でも震度3の揺れを観測しました。気象庁によりますと震源は青森県東方沖で震源の深さは約10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは6・4と推定されています。この地震で青森県の八戸市などで震度4の揺れを。県内では大館市と鹿角市、大仙市、三種町と井川町で震度3の揺れを観測しました。また秋田市など広い範囲で震度2を観測し