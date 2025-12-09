※2025年10月撮影トップ画像は流鉄流山線鰭ヶ崎駅。調整池広場から。流山駅行電車が出発しました。電車には「なの花」という名前が付いています。※2025年10月撮影北東に歩いています。撮影は10月6日ですが向日葵が満開です。※2025年10月撮影急な坂を上ります。正面の森に社があります。※2025年10月撮影道祖神、稲荷神社、馬頭観音などがここに集められています。※2025年10月撮影階段を登ると、真っ先にこの欠けた石の手