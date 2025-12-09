ラブリーサマーちゃんの新曲「ウインド・ソング」が、2026年1月期ドラマ『ゲームチェンジ』（BS-TBS）のエンディング曲に決定した。 （関連：ラブリーサマーちゃん、3rdアルバム完全再現で会場中を虜に優しさと強さに満ちたツアー追加公演） 同ドラマは、人生の岐路に立つ若者3人がスマート農業と出会い人生をリスタートさせる、オリジナルヒューマンコメディドラ