プレミアリーグ 25/26の第15節 ウルバーハンプトンとマンチェスター・ユナイテッドの試合が、12月9日05:00にモリニュー・スタジアムにて行われた。 ウルバーハンプトンはジョン・アリアス（FW）、ヨルゲン・ラルセン（FW）、デビッド・ウルフ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・ユナイテッドはメーソン・マウント（MF）、マテウ