心不全は一度発症すると完治が難しいとされています。しかし、「心臓リハビリテーション」によって症状の改善や再発予防が可能になります。心筋梗塞や狭心症などの虚血性心疾患の既往、心臓の手術歴がある方などが適応となり、保険診療で受けられる安心の治療法です。今回は、心臓リハビリテーションの効果や仕組みについて飯田先生に解説していただきました。 監修医師：飯田 圭（飯田医院） 日本大学医学部卒