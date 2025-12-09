ラ・リーガ 25/26の第15節 オサスナとレバンテの試合が、12月9日05:00にエル・サダールにて行われた。 オサスナはアンテ・ブディミル（FW）、ルーベン・ガルシア（FW）、ビクトル・ムニョス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレバンテはエタ・エヨング（MF）、イバン・ロメロ（FW）、ブルゲ（MF）らが先発に名を連ねた。 13分に試合が動く。オサスナのルーベン・