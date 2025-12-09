finalは12月12日、有線イヤホン「A2000」をfinal公式ウェブストア、全国の家電量販店、イヤホン・ヘッドホン専門店などで発売する。価格は9800円で予約受付中。●あえてパーツを小ロット生産 精度の高い独自ドライバーユニットを採用新製品は、手に取りやすい価格帯ながら、どんなジャンルの楽曲も楽しめるハイコストパフォーマンスモデルとして登場する。Aシリーズは、実際の音楽視聴状況に沿った新たな評価法を採用して、音