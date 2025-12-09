職場には、細かいことをネチネチと言ってきて集中を乱す上司や同僚がいるものだ。そんな相手に振り回されると、時間も仕事の質も一気に奪われてしまう。では、頭のいい人はどうやって必要な集中時間を守っているのか。18言語で話題の世界的ベストセラー『一点集中術━━限られた時間で次々とやりたいことを実現できる』から、訳者の栗木さつき氏にヒントをうかがった。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）いろんな人がいるオフィス