ページを開くと… 聖なる夜を楽しむ動物たちが飛び出してきます。 子どもたちが大好きなしかけ絵本。クリスマスプレゼントにおすすめです。 今月25日は「クリスマス」。 長崎市のメトロ書店では、“絵本” のコーナーでクリスマスに関連した人気の絵本を紹介しています。 （客） 「仕掛け絵本がいい。遊べるから」 （客） 「一緒に楽しく読んで、笑顔になれるような本を買ってあげたい」