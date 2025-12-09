B‐R サーティワン アイスクリームが「サーティワン福袋2026」の詳細を発表。きょう9日より、モバイルオーダーの受付を始め、2026年1月1日から店頭で提供する。数量限定。【画像】キュートなアイテム続々！「サーティワン福袋2026」好きな商品に引き換えることができる3500円分、または2500円分のスマホ限定500円チケットと、福袋限定のオリジナルグッズが付く内容。オリジナルグッズは、かわいいアイスクリーム型のキッチンタ