「ミスFLASH2026」グランプリの3人が、9日発売の『週刊FLASH』（光文社）にて発表された。【写真】晴天の宮古島で…フレッシュなグラビアを披露した『ミスFLASH2026』3人20代目となる今回のグランプリは、ミスヤングチャンピオンとの「2冠」となる板野優花、関西方面のテレビを中心に活動していた佐々木明音、DVD等で活動している美波那緒の3人。晴天の宮古島で撮影された9ページにわたるグラビアはとても明るく、これからの活