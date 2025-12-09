令和の下乳クイーンの愛称でも知られる、ゆるふわ合法ロリ系アイドルユニット・ゆめのうさぎに所属していた木村夢叶が9日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】迫力ある下乳グラビアを披露した木村夢叶えなこ主催の「Muse撮影会」で注目されるなどグラビアで人気の彼女が6ページにわたって迫力あるスタイルを披露している。アイドルユニットは12月7日で解散。今後のことは「まだ考えていない」というだけに、今回