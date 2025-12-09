気象庁によりますと午前6時52分ごろ、地震がありました。この地震によって日本沿岸で若干の海面変動があっても被害の心配はありません。震度4を観測したのは、八戸市、平内町、野辺地町、五戸町、青森南部町、盛岡市、八幡平市、岩手町、震度3を観測したのは、函館市、北斗市、新篠津村、知内町、木古内町、厚真町、むかわ町、新冠町、浦河町、様似町、浦幌町、青森市、五所川原市、十和田市、三沢市、むつ市、つがる市、蓬田村、