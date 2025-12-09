気象庁によると、９日午前６時５２分ごろ、地震があった。震源地は青森県東方沖。震源の深さは１０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは６．４と推定。この地震で日本沿岸で若干の海面変動があっても被害の心配なし。