モデルやアイドルとして活動中の水瀬陽菜乃が9日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。【写真】こぼれ落ちそう！衝撃Hカップグラビアを披露した水瀬陽菜乃初グラビアにもかかわらず、大胆に攻めた露出感で、Hカップの衝撃的なプロポーションを見せつけている。明治大卒の才女の艶姿に注目だ。同誌には、木村夢叶、シャルロット・日比谷萌甘、葵成美、南みゆからも登場する。