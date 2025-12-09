皆さんはパートナーの浮気を疑った経験はありますか。今回は、筆者の友人S美が旦那の浮気を疑った結果、予想もしないほっこり展開に発展したエピソードをお届けします。 周りに羨ましがられる家族 S美は、20代前半で結婚し、連れ添って15年目になる夫と中学生になる娘がひとりいる3人家族。アクティブな性格から月に2～3回はみんなで出かけることも。周りからは「なんでそんなに仲がいいの？」と羨ま