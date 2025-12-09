12月に入り、暦のうえでは二十四節気の「大雪（たいせつ）」を過ぎ、やがて1年で最も昼が短くなる「冬至（とうじ）」を迎えます。冷たい空気が肌を刺し、まちの灯りがどこかあたたかく感じられるこの時期。いよいよ、年の瀬の気配が濃くなってきました。自宅の大掃除に取りかかる人も多いこの季節。じつは、日本各地の神社にも、古くから“年越しの準備”として大切に守られてきた行事があります。そのひとつが、大掃除にあ