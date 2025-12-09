ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』（C）日本テレビ 日本テレビ系１月期新日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』（主演：篠原涼子）に、小関裕太・柏木悠（超特急）・新納慎也・宇梶剛士をはじめ、高岸宏行（ティモンディ）・星乃夢奈・中島ひろ子・ベンガルの出演が決定した。本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木