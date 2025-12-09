FRUITS ZIPPERら所属の芸能事務所アソビシステムは8日、新グループ、MORE STARの結成を発表した。新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあの9人で平均年齢17・8歳。同日にデビュー曲「もっと、キラッと」を配信リリースし、12日にKアリーナ横浜で開催するイベントでお披露目する。山本は「世界中の人を幸せに、たくさんの人から愛されるグループを目指して全員で切磋琢