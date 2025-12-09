9月に都内の自宅で乾燥大麻を所持したとして麻薬取締法違反の罪で逮捕、起訴された、俳優清水尋也被告（26）の初公判が8日、東京地裁で開かれた。19年に語学留学先の米国で最初に使用した時から違法性を認識しながら、ストレスによる不眠症の緩和やリラックス目的で使用したと説明。「愚かな行為で（周囲を）裏切ってしまったことを後悔します。大麻は2度と使用しません」と誓った。起訴状によると、清水被告は9月3日に自宅で乾燥