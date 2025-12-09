女優川口春奈（30）が8日、都内で行われたビューティー賞品表彰イベントにプレゼンターとして登場した。お祝いの気持ちを込めたという赤ドレス姿で「ドレッシーな感じで着てみました」と笑顔。イベントテーマの「グローアップ」ついて「人にも自分にも素直であること」とし「楽しむこと、挑戦すること、向上心を持つこと、好奇心を忘れたくない。何事も楽しむことが成長につながる」。