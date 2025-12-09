来年2月末でのグループ卒業を1日に発表した日向坂46松田好花（26）が8日、神奈川・パシフィコ横浜国立大ホールで「日向坂46・松田好花のオールナイトニッポンX松田のトークが聴きてぇか！inパシフィコ横浜」を開催した。ニッポン放送「オールナイトニッポンX」の木曜パーソナリティーを担当しており、初の番組イベント。当初は埋まるか不安だったと言い「早く卒業発表した方がいいんじゃないかと思ったくらい。発表前にソール