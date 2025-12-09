俳優仲野太賀（32）池松壮亮（35）が8日、都内で26年度NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」の会見に出席した。豊臣秀吉の弟、豊臣秀長にスポットを当て、兄弟の絆とその生涯を届ける。主人公の秀長役を仲野、秀吉役を池松が務める。合戦シーンの殺陣にもこだわり、池松は「この兄弟ならではの生命の活動、輝き、きらめきなどをどんどんみせていけるのではないかな」。第1話では早速、織田信長役の小栗旬も登場。大河主演経験もある大先輩