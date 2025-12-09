ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】週明け8日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、前週末比215.67ドル安の4万7739.32ドルで取引を終えた。米連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策をにらみ、利益確定や持ち高調整の売り注文が優勢だった。市場では、FRBが9、10両日に開く会合で追加利下げを決めるとの観測が強い。ただ年明け以降もインフレが継続するとの見方もあり、8日は米長期金利の上昇が相場の