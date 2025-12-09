気象庁によると、９日午前６時５２分ごろ、北海道・東北地方で震度４の地震があった。震度４を観測したのは、青森津軽北部、青森三八上北、岩手内陸北部。震度３を観測したのは、青森下北、岩手沿岸北部、岩手内陸南部、渡島東部、胆振中東部、日高東部、十勝中部、秋田内陸北部。