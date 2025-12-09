【ロンドン、キーウ共同】米国がウクライナとロシアに示した和平案を巡り、ウクライナのゼレンスキー大統領は8日、ロンドンで英独仏首脳と協議した。ゼレンスキー氏は終了後、米和平案からウクライナに不利な項目を削除した20項目の修正案を作成したと表明した。ロシアへの領土の割譲が含まれないなどロシアの要求とは隔たりがあり、交渉進展につながるかどうかは不透明だ。ロイター通信によると、ゼレンスキー氏は9日にも米国