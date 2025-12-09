カメラが捉えたのは、動物園のクマが突然、飼育員に襲いかかる瞬間！「クマが噛もうとしている」一体、何が起こったのか。そして飼育員は無事だったのか？クマが飼育員に襲いかかるこの動画が撮影されたのは12月6日。中国・浙江省にある動物園で、多くの観客が“動物ショー”を見守っている最中のことだった。司会：クマは非常に人懐っこい動物です。立ち乗りスタイルの乗り物で、観客の前に颯爽と現れた2頭のクマ。直立不動のクマ