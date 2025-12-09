デヴィ夫人（85）が主催する動物愛護のためのチャリティーイベントが8日、都内で行われた。動物の生命の尊厳を守り、人と動物が共生できる社会の実現を目指して開催。あいさつで「日本には1000を超える動物愛護団体がある。でも、できることは虐待された犬などの保護。日本では犬猫は（法的には）器物となっている。動物保護を何とか立法化したい」と力強く訴えた。杉本彩（57）が理事長を務める動物環境・福祉協会「Eva」、動物保