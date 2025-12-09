冬型の気圧配置は次第に緩んできますが、北海道・東北の日本海側では引き続き雪や雨が降り、積雪の急増に警戒が必要です。北陸や山陰でも雨や雪の可能性が残ります。一方、東日本から西日本の太平洋側は広く晴れて穏やかな冬晴れとなるでしょう。日中も昨日と比べて気温が上がりにくく、全国的に冬らしい寒さとなるでしょう。朝晩は放射冷却で強い冷え込みとなり、内陸では氷点下の所も多く、路面凍結に厳重な警戒が必要です。風の