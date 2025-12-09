【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は8日、閣僚らと経済政策を協議する会議を開き、出生率の低下傾向を認め「政府の人口動態分野での対策は不十分だ」と述べた。少子化対策のてこ入れのため、来年1月から雇用主による出産支援金に関する非課税枠の上限を100万ルーブル（約200万円）に引き上げると発表した。従来の5万ルーブルから20倍となる。プーチン氏は、ロシアが2022年に併合を宣言したウクライナ南部ザポリージャ、